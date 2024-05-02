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Закон и Порядок

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"Да это насмешка Путина!" Что задумал Президент на майские и что так бесит Запад

"Да это насмешка Путина!" Что задумал Президент на майские и что так бесит Запад

1 мая открывается выставка, на которой Минобороны РФ представит вниманию публике трофейную технику и западные вооружения, захваченные нашими бойцами в ходе спецоперации.

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