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Огнеупорные двери из металла: как выбрать вид, класс и характеристики

Огнеупорные двери из металла: как выбрать вид, класс и характеристики

Металлические огнеупорные (противопожарные) двери — это сертифицированные конструкции, которые в случае пожара в течение заданного времени (15–120 минут) сохраняют целостность и теплоизолирующую способность, не давая огню и дыму распространиться.

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