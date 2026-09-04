🏫 Как помочь ребенку адаптироваться в новой школе после переезда «Переезд — это большой стресс для ребенка, а ещё и адаптация в новом коллективе», — отметила клинический перинатальный психолог Полина Гурулёва.
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