Сергаева: нужно усилить контроль над тренерами, работающими с юными гимнастками

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между юными спортсменами и тренерами, необходимо усилить контроль над специалистами, работающими с детьми, заявила в интервью "СЭ" главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии