Сергаева: нужно усилить контроль над тренерами, работающими с юными гимнастками

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между юными спортсменами и тренерами, необходимо усилить контроль над специалистами, работающими с детьми, заявила в интервью "СЭ" главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.