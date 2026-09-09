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Курские новости

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Москва передала Курской области 33 единицы техники

Москва передала Курской области 33 единицы техники

Москва уже передала Курской области 121 единицу техники, в том числе 75 машин снегоуборочной техники прошлой зимой.

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