Минздрав: старейшая жительница России Яха Хашагова отметила 121-й день рождения

Старейшая жительница России Яха Хашагова отметила 121-й день рождения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
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