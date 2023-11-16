Инвесторам в мемы Robinhood отказали в сертификации группового иска

Инвесторы, подавшие судебный иск против Robinhood из-за торговых ограничений, введенных в начале 2021 года, столкнулись с неудачей, поскольку 13 ноября 2023 года Окружной суд США Южного округа Флориды отклонил просьбу истцов о подтверждении группового иска.