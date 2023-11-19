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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Влюблена в свой путь и жду, что мне жизнь подготовила в будущем». Евгении Медведевой исполнилось 24 года

Сегодня двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 24 года. «24 В этот раз я не делала никаких фотосессий.

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