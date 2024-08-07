Новым заместителем министра юстиции РТ стал Марат Низамиев

Новым заместителем министра юстиции Республики Татарстан стал 43-летний Марат Низамиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти Аппарата Кабинета Министров республики.
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