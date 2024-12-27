По мнению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Европа должна подвергнуться всем доступным наказаниям, в связи с чем следует поддерживать все деструктивные процессы, которые там происходят.
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