Австралия отправила Украине танки Abrams со свалки и обещала не останавливаться

Списанная бронетехника уже в пути – премьер-министр страны Энтони Албанизе.Австралия официально подтвердила отправку на Украину списанных танков M1A1 Abrams, о передаче которых стало известно осенью прошлого года.
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