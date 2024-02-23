Коломойский в Петербурге? Северную столицу накрывает новый скандал

Может ли человек в здравом уме представить такую картину: идёт Великая Отечественная война, весь советский народ борется с фашистской Германией, а в то же время где-нибудь в Советском Союзе как ни в чём не бывало продолжает работать немецкий завод, доходы которого идут на поддержание нацистов.