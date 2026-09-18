Историк Шульга объяснил рост стремления регионов Британии к самоопределению

Усиление стремления к национальному самоопределению в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии связано в том числе с политической нестабильностью в Лондоне и последствиями Брекзита, заявил Донецкому агентству новостей востоковед, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Президентской академии (РАНХиГС) Даниил Шульга.