Историк Шульга объяснил рост стремления регионов Британии к самоопределению

Усиление стремления к национальному самоопределению в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии связано в том числе с политической нестабильностью в Лондоне и последствиями Брекзита, заявил Донецкому агентству новостей востоковед, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Президентской академии (РАНХиГС) Даниил Шульга.
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