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История России

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Санта, волшебные грибы и его летающие олени

Санта, волшебные грибы и его летающие олени

  Почему Санта-Клаус носит свою красное одеяние, отделанное белым мехом? Почему он спускается в дом через дымоход? И почему именно оленей он запряг? Почему Санта носит подарки в мешке? И почему у него такие румяные щеки? Есть поговорка, что в каждой сказке скрыта частичка правды.

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