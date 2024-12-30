Санта, волшебные грибы и его летающие олени

Почему Санта-Клаус носит свою красное одеяние, отделанное белым мехом? Почему он спускается в дом через дымоход? И почему именно оленей он запряг? Почему Санта носит подарки в мешке? И почему у него такие румяные щеки? Есть поговорка, что в каждой сказке скрыта частичка правды.