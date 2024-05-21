Велосипеды Второй мировой

Во время Второй мировой войны транспорт стал труднодоступным, дорогостоящим и опасным. Потребность в быстрых, эффективных и бесшумных способах перемещения людей из пункта А в пункт Б — несмотря на нехватку топлива, поврежденные дороги и продолжающиеся бои — побудила многих солдат и гражданских лиц использовать велосипеды в качестве транспорта.