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Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Певица Наталья Подольская в своем блоге выложила сказочные кадры из поездки во Францию, однако ее поклонники обратили внимание не на ее восхитительное платье и не на Эйфелеву башню за плечами, а на фигуру артистки.

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