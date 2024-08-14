Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Певица Наталья Подольская в своем блоге выложила сказочные кадры из поездки во Францию, однако ее поклонники обратили внимание не на ее восхитительное платье и не на Эйфелеву башню за плечами, а на фигуру артистки.
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