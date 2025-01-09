Энергетикам Салехарда мошенники пишут от лица профсоюза

Сотрудники «Салехардэнерго» продолжают получать фейковые сообщения от мошенников, только теперь они представляются председателем профсоюзной организации АО, пытаясь получить доступ к устройствам, сообщает официальный telegram-канал организации.
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