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Закон, порядок, государство

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Экипаж танка Т-90 Южной группировки войск выполняет задачи по уничтожению укрепленных позиций и бронетехники ВСУ в ходе проведения СВО

Экипаж танка Т-90 Южной группировки войск выполняет задачи по уничтожению укрепленных позиций и бронетехники ВСУ в ходе проведения СВО

Танкисты прямой наводкой подавляют огневые точки противника в условиях применения им противотанковых средств поражения и обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.

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