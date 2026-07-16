Гостевой брак: территория любви без общего ключа

Когда я впервые задумалась о природе близости, то поймала себя на мысли, что классическая формула «они жили долго и счастливо и умерли в один день» всё чаще вызывает у меня не умиление, а профессиональный вопрос: а не была ли эта «долгая жизнь» чередой компромиссов, убивших личность? Современный мир, с его культом эффективности и самоценности, породил удивительный парадокс: мы хотим быть в паре, но категорически не готовы терять себя.