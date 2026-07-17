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Политнавигатор

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В Крым протянут нефтепровод

В Крым протянут нефтепровод

В Крым, возможно, будет построен нефтепровод, чтобы решить проблему снабжения полуострова бензином. Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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