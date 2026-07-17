В Крым протянут нефтепровод

В Крым, возможно, будет построен нефтепровод, чтобы решить проблему снабжения полуострова бензином. Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии