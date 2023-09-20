Кейн о 4:3 с «МЮ»: «Сумасшедшая концовка. Контролировали игру и диктовали темп большую часть матча, но в последние 5 минут потеряли концентрацию»

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. Харри Кейн отдал голевую передачу на Лероя Сане на 28-й минуте и реализовал пенальти во 2-м тайме.
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