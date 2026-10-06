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Регионы России

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Lada сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых автомобилей в сентябре 2026 года

Lada сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых автомобилей в сентябре 2026 года

Российская марка Lada продолжает удерживать лидерство на рынке новых легковых автомобилей в России с долей 24,67%, что составляет 28,4 тысячи проданных машин, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат» по итогам сентября 2026 года.

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