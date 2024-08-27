Пробки в 8 баллов парализовали дороги Новосибирска утром 27 августа

Судя по данным Яндекс Карты, наиболее сложная обстановка на проезде Энергетиков и на Димитровском мосту в сторону правого берега; на улице Станиславского от площади Станиславского до площади Труда; частично парализованs улицы Ватутина и Широкая.
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