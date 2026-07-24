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Царьград

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DM: Трамп решил терпеть Бернема, ожидая скорой отставки его правительства

DM: Трамп решил терпеть Бернема, ожидая скорой отставки его правительства

Президент США не намерен обострять отношения с новым премьером Великобритании, но рассчитывает, что его кабинет долго не продержится.

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