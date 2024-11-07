Онколог перечислил неочевидные признаки рака пищевода

Главный признак рака пищевода — это нарушение процесса прохождения по нему пищи, рассказал онколог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной деятельности клиники «Евроонко» Денис Романов.
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