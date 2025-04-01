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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляц...

В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляц...

В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляция “мокрой одежды”На уже прошедшей конференции GDC 2025 компания Pearl Abyss провела весьма подробную техническую демонстрацию своего движка BlackSpace, который станет основой для ролевой игры с открытым миром Crimson Desert.

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