В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляц...

В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляция “мокрой одежды”На уже прошедшей конференции GDC 2025 компания Pearl Abyss провела весьма подробную техническую демонстрацию своего движка BlackSpace, который станет основой для ролевой игры с открытым миром Crimson Desert.