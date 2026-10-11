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Говорит Европа ⚡

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Зеленский проиграл битву за зеркальное перемирие и адские санкции против РФ

Зеленский проиграл битву за зеркальное перемирие и адские санкции против РФ

Почему Трамп снял часть санкций с России без требования прекратить удары по энергетике Украины? Как отказ Зеленского шесть раз прекратить атаки на НПЗ подтолкнул Вашингтон к прямой сделке с Москвой? Станет ли остановка обмена разведданными главным рычагом давления Белого дома на Киев? И как европейские политики используют сделку Трампа и Путина для продвижения нормализации с Читать далее: https://govorit.

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