Зеленский проиграл битву за зеркальное перемирие и адские санкции против РФ

Почему Трамп снял часть санкций с России без требования прекратить удары по энергетике Украины? Как отказ Зеленского шесть раз прекратить атаки на НПЗ подтолкнул Вашингтон к прямой сделке с Москвой? Станет ли остановка обмена разведданными главным рычагом давления Белого дома на Киев? И как европейские политики используют сделку Трампа и Путина для продвижения нормализации с Читать далее: https://govorit.