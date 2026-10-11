Зеленский проиграл битву за зеркальное перемирие и адские санкции против РФ

Почему Трамп снял часть санкций с России без требования прекратить удары по энергетике Украины? Как отказ Зеленского шесть раз прекратить атаки на НПЗ подтолкнул Вашингтон к прямой сделке с Москвой? Станет ли остановка обмена разведданными главным рычагом давления Белого дома на Киев? И как европейские политики используют сделку Трампа и Путина для продвижения нормализации с Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым