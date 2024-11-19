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Пилот снял ночной Новосибирск с высоты почти 11 тысяч метров

Пилот снял ночной Новосибирск с высоты почти 11 тысяч метров

С огромной высоты столица Сибири похожа на большую бабочку.Пилот гражданской авиации показал в своём канале вид ночного Новосибирска с высоты 10970 метров.

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