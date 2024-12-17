В результате теракта сегодня утром в Москве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник

Сегодня рано утром около дома на Рязанском проспекте в Москве был совершен теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.