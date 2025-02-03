Захарова ответила анекдотом про моль на слова Зеленского о Путине

Дипломат иронично прокомментировала высказывание украинского лидера о возможных переговорах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание украинского президента (потерявшего легитимность) Владимира Зеленского, заявившего, что президент России Владимир Путин якобы "боится прямых переговоров с Киевом".
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