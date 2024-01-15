Михаил Зарезин BRIEFLY, [08.01.2024 10:10] Politico: Культурная элита Москвы больше не может рассчитывать на то, что Кремль оставит ее в покое.
Культурная элита творческих классов понесла урон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
Вот только село зачем унижать?! не стыдно?!
Ответить
1 час.
Анфиса Иванова
Ага, так уж и не при чем этот болтун - " бомондный защитник "!
Ответить
1 час.
Алина Белова
Автору необходимо убрать слово "КОНСЕРВАТИВНОЙ " из фразы в конце текста " .▪️Посыл ясен: творческие классы в России больше не могут оставаться аполитичными или отстраненными от консервативной программы правительства. "..
Ответить
32 мин.
Свежие комментарии