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Культурная элита творческих классов понесла урон

Культурная элита творческих классов понесла урон

Михаил Зарезин BRIEFLY, [08.01.2024 10:10] Politico: Культурная элита Москвы больше не может рассчитывать на то, что Кремль оставит ее в покое.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Вот только село зачем унижать?!  не стыдно?!
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1 час.
Анфиса Иванова
Ага, так уж и не при чем этот болтун - &quot; бомондный защитник &quot;!
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1 час.
Алина Белова
Автору  необходимо  убрать слово &quot;КОНСЕРВАТИВНОЙ &quot;  из  фразы в  конце  текста  &quot; .▪️Посыл ясен: творческие классы в России больше не могут оставаться аполитичными или отстраненными от консервативной программы правительства. &quot;..
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32 мин.

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