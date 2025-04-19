Среди топ-10 популярных авто с пробегом ни одного «китайца»

В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 12,9% больше по сравнению с февралем, но на 10,7% меньше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщило агентство «Автостат».
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