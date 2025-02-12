Что такое МФР: польза и противопоказания, простые упражнения

Что такое МФР, какая у него польза, есть ли противопоказания, инструкции специалистов. Что это Польза Противопоказания Что нужно Как делать Тренировка Комментарий эксперта Материал прокомментировали: Ирина Монахова, эксперт XFIT; Михаил Игнатов, врач, травматолог-ортопед профессиональной сети ОРТЕКА.