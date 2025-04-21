Страна и люди
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Страна и люди

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Путин: с муниципальными служащими люди связывают надежды на перемены к лучшему

Путин: с муниципальными служащими люди связывают надежды на перемены к лучшему

Президент России Владимир Путин в национальном центре «Россия» вручил премию «Служение» отличившимся муниципальным служащим, тем, кто внес особый вклад в развитие своих регионов.

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