Экс-советник Трампа Болтон призвал Израиль уничтожить ядерную программу Ирана

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Израилю стоит рассмотреть возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия как ответ на атаку со стороны Тегерана.
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