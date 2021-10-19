Ученые раскрыли последствия падения метеорита, погубившего динозавров

РЕН ТВ НовостиПрогрессУченые раскрыли последствия падения метеорита, погубившего динозавров Depositphotos Упавший на Землю 66 миллионов лет назад метеорит стал одним из самых разрушительных событий в истории Земли.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ТимохинУпавший на Землю 66 миллионов лет назад метеорит стал одним из самых разрушительных событий в истории Земли. Ранее международная археологическая группа после раскопок подтвердила, что метеорит уничтожил древний город Телль-эль-Хаммам. Это произошло порядка 3600 лет назад. Из-за вспышки, образованной метеоритом, температура воздуха резко поднялась до 2 тысяч градусов, уничтожив все живое в радиусе десятков километров.Комментировать
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