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Ученые раскрыли последствия падения метеорита, погубившего динозавров

Ученые раскрыли последствия падения метеорита, погубившего динозавров

Depositphotos Упавший на Землю 66 миллионов лет назад метеорит стал одним из самых разрушительных событий в истории Земли.

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Андрей Тимохин
Упавший на Землю 66 миллионов лет назад метеорит стал одним из самых разрушительных событий в истории Земли. Ранее международная археологическая группа после раскопок подтвердила, что метеорит уничтожил древний город Телль-эль-Хаммам. Это произошло порядка 3600 лет назад. Из-за вспышки, образованной метеоритом, температура воздуха резко поднялась до 2 тысяч градусов, уничтожив все живое в радиусе десятков километров.

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