Ремейк или ремастер Until Dawn анонсируют скоро. Обновленная версия выйдет на PS5 и ПКАвторитетный инсайдер billbil-kun, ранее неоднократно сообщавший информацию о различных играх раньше официального анонса, рассказал о разработке ремастера или ремейка интерактивного хоррора Until Dawn от студии Supermassive Games.