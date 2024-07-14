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«ВЧК-ОГПУ» и «Русский криминал» внесены в список иноагентов

«ВЧК-ОГПУ» и «Русский криминал» внесены в список иноагентов

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал» внесены в список иностранных агентов, рассказала пресс-служба Минюста РФ.

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