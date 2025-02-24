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Вратарь «Черноморца» Солдатенко о деньгах: «Если бы жил один, мне бы и 20 тысяч хватало. Трачу только на еду, хожу в одном и том же, не шмоточник»

– Многие футболисты говорят, что могут прожить в месяц на 30-50 тысяч. Вы бы смогли прожить на такую сумму? – Могу поверить в то, что многие футболисты могут прожить на такую сумму, но, если ты живешь один.

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