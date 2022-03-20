Жиру и Рубцов перешли во «Флориду». «Филадельфия» получила взамен Типпета и 2 драфт-пика

«Филадельфия» и «Флорида» произвели обмен хоккеистами. Форварды «Флайерс» Клод Жиру, Герман Рубцов и Коннор Буннаман стали игроками «пантер», которые также получили выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.
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