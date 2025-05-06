Руководство свердловского главка МВД и УрЮИ МВД поздравило ветерана ВОВ

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Сергей Ремезков и начальник Уральского юридического института МВД России генерал-майор полиции Павел Капустюк совместно с курсантами института и представителями Культурного центра ГУ МВД поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Перевалова с наступающим праздником.
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