Руководство свердловского главка МВД и УрЮИ МВД поздравило ветерана ВОВ

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Сергей Ремезков и начальник Уральского юридического института МВД России генерал-майор полиции Павел Капустюк совместно с курсантами института и представителями Культурного центра ГУ МВД поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Перевалова с наступающим праздником.