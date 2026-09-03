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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс: «У «Клипперс» наконец есть баннер, который можно вывесить»

НБА лишила « Клипперс » 5 пиков первого раунда в числе прочих наказаний за обход потолка зарплат. «Это, кажется, самое серьезное наказание за всю историю НБА.

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