Брайан Грегори: «У «Финикса» состав не на 30 с чем-то побед»

«У нас весьма талантливый состав. Согласен с Мэтом (Ишбиа). Это состав не на 30 с чем-то побед. Мы не справились с созданием подходящей атмосферы и определением комбинаций, которые помогут команде побеждать.
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