В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

В России предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 17 декабря первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.