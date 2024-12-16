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В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

В России предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 17 декабря первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

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