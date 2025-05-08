Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 987 подписчиков

Расчет военных КНР на параде 9 Мая в Москве будет самым большим из иностранных

Расчет военных КНР на параде 9 Мая в Москве будет самым большим из иностранных

Принесенные советским и китайским народами жертвы во Второй мировой войне никогда нельзя забывать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и делегацией КНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх