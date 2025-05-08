Расчет военных КНР на параде 9 Мая в Москве будет самым большим из иностранных

Принесенные советским и китайским народами жертвы во Второй мировой войне никогда нельзя забывать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и делегацией КНР.
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