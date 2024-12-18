Зарплаты для топ-менеджеров взлетели в Забайкалье

В Забайкальском крае наблюдается значительный рост зарплатных предложений для топ-менеджеров. Согласно данным HeadHunter, средняя предлагаемая заработная плата в крае составила 91 785 рублей в ноябре 2024 года, что на 21% выше, чем в ноябре 2023 года.
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