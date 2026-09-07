Михаил Делягин объяснил, куда делся "дух Анкориджа". И почему дальнейшие переговоры с США ведут в тупик, несмотря на попытки администрации Дональда Трампа реанимировать дипломатический процесс.
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А был ли дух и чем он пахнет. Рыжему надрали задницу в Иране, но нужна одна победа вот и ринулся нас мирить ? ДЕДА МАЗАЙ ДА И ТОЛЬКО ???
правильно говорит