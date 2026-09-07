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Царьград

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Делягин объяснил, куда делся "дух Анкориджа". И почему дальнейшие переговоры с США ведут в тупик

Делягин объяснил, куда делся "дух Анкориджа". И почему дальнейшие переговоры с США ведут в тупик

Михаил Делягин объяснил, куда делся "дух Анкориджа". И почему дальнейшие переговоры с США ведут в тупик, несмотря на попытки администрации Дональда Трампа реанимировать дипломатический процесс.

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