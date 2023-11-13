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ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ

Российские военные за сутки пресекли пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить ротацию на южнодонецком направлении и уничтожили семь минометных расчетов противника, сообщил в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

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