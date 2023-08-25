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Представлен официальный постер UFC 293

Представлен официальный постер UFC 293

Ивент состоится в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия). Главным событием станет поединок за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.

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