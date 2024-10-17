360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Германия навыделялась еще на один трибунал!ФРГ поставит Укра...
  • Петр
    нам повезло с нашими врагами .... они дебилы конченые,  такое спросить у Китая???? -это полный издец, это какой то пр...FT: глава МИД Бри...
  • Маша Глага
    ТварьОбъявленную в роз...

Гастроэнтеролог Кашух: цельнозерновой хлеб улучшает пищеварение и предотвращает запоры

Гастроэнтеролог Кашух: цельнозерновой хлеб улучшает пищеварение и предотвращает запоры

Вопреки мифам о вреде хлеба, в нем нет ничего, что могло бы нанести урон вашему здоровью или фигуре. Некоторые виды хлебобулочного изделия, напротив, несут в себе массу полезных свойств, рассказала Life кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх