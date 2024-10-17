Гастроэнтеролог Кашух: цельнозерновой хлеб улучшает пищеварение и предотвращает запоры

Вопреки мифам о вреде хлеба, в нем нет ничего, что могло бы нанести урон вашему здоровью или фигуре. Некоторые виды хлебобулочного изделия, напротив, несут в себе массу полезных свойств, рассказала Life кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.